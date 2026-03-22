Capturaron a alias “Lobo”, acusado de atacar y retener a varias mujeres para abusarlas en Antioquia

Alias Lobo, capturado por abuso y agresión a mujeres en El Bagre. Foto: Policía Antioquia.

El Bagre, Antioquia

En un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía fue capturado Jainer Andrés Lobo Biafra, un hombre de 32 años conocido con el alias de “Lobo”, acusado de secuestrar y abusar sexualmente de varias mujeres en Antioquia.

Según las investigaciones de las autoridades, que duraron cerca de tres meses, el hombre habría sostenido durante cerca de un año un patrón sistemático de agresiones sexuales contra las mujeres, a quienes intimidaba mediante amenazas con un arma blanca.

“Este sujeto habría accedido sexualmente a tres mujeres en cinco oportunidades, utilizando violencia mediante el uso de arma cortopunzante y reteniéndolas en contra de la voluntad de estas víctimas”, detalló el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, el comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Detalles del caso

Las autoridades establecieron que alias Lobo abordaba a sus víctimas, de entre 23 y 35 años, en espacios públicos o ingresaba de forma violenta a sus viviendas. Para someterlas, afirmaba tener vínculos con estructuras criminales, lo que incrementaba el nivel de intimidación.

En varios de los casos, además de la agresión sexual, las mujeres habrían sido retenidas en contra de su voluntad, generando graves afectaciones físicas y emocionales.

Alias Lobo registra antecedentes judiciales por constreñimiento ilegal y acceso carnal violento en 2026, así como por lesiones personales y violencia intrafamiliar entre 2020 y 2021.

El hombre fue dejado ante las autoridades competentes para continuar con el proceso de judicialización.