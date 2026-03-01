Se entregó uno de los más buscados por abuso sexual en Antioquia: ofrecían 50 millones de recompensa

Se entregó uno de los más buscados por abuso sexual en Antioquia. Foto: Gobernación.

San Vicente Ferrer, Antioquia

Uno de los hombres incluidos en el cartel de los más buscados por delitos sexuales en el departamento de Antioquia se entregó a las autoridades en las últimas horas en el municipio de San Vicente Ferrer.

El secretario de Seguridad de Antioquia, el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán informó que se trata de William Darío Correa Arteaga, de 58 años y oriundo de Cañasgordas, quien era requerido por el delito de acto sexual con menor de 14 años, por hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2024 en San Vicente Ferrer.

De acuerdo con información oficial, el hombre hacía parte del grupo de 18 personas priorizadas en el cartel de los más buscados por la comisión de delitos sexuales contra niñas y mujeres en Antioquia. Por información que permitiera su captura, la Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Tras su entrega voluntaria, Correa Arteaga fue presentado ante un juez de la República. Luego de las audiencias preliminares, la autoridad judicial le impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario.

Balance del cartel de los más buscados

El cartel fue lanzado el pasado 30 de octubre como parte de la estrategia departamental para enfrentar los delitos contra niñas y mujeres. Desde entonces, las autoridades han reportado avances en varios de los casos.

Entre los resultados se encuentran la captura de Diego Alejandro Pérez Ramírez, requerido por acto sexual violento agravado, y de Freddy Gil Hernández, buscado por acceso carnal abusivo. Además, José Miguel Álvarez Ramos, quien era requerido por actos sexuales con menor de 14 años, también se entregó a las autoridades.

En otro de los casos incluidos en el cartel, Argirio Domicó Domicó, quien tenía orden de captura por feminicidio en el municipio de Ituango, fue hallado muerto en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos que vulneren los derechos de niñas y mujeres, y recordaron que la información oportuna es clave para avanzar en la judicialización de los responsables.