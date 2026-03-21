¿Qué pasa si tiene más de 2.000 semanas cotizadas en Colpensiones? Estos son los efectos legales

Tener más de 2.000 semanas cotizadas en Colombia no es un exceso inútil. Por el contrario, puede marcar la diferencia en el valor final de su pensión. En el régimen público administrado por Colpensiones, cada semana adicional impacta directamente el porcentaje que se aplica al ingreso base de liquidación (IBL), lo que se traduce en una mesada más alta.

Dentro del sistema general de pensiones, el cálculo de la pensión no es fijo, este se construye progresivamente con base en el número de semanas cotizadas. De acuerdo con la Ley 797 de 2003, las primeras 1.000 semanas otorgan el 65% IBL.

A partir de ese punto, el incremento se da de forma escalonada:

Entre 1.000 y 1.200 semanas: sube 2% por cada 50 semanas adicionales.

Entre 1.200 y 1.400 semanas: aumenta 3% por cada bloque de 50 semanas.

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Este crecimiento continúa hasta alcanzar un límite legal. Quienes superan las 1.800 semanas ya llegan al tope permitido, que oscila entre el 70,5% y el 80% del IBL.

Pensión: ¿Qué pasa si supera las 2.000 semanas?

Cuando un afiliado alcanza o supera las 2.000 semanas cotizadas, en la práctica ya aseguró el porcentaje máximo de pensión permitido en Colombia. Es decir, no obtendrá un incremento adicional en términos porcentuales.

Sin embargo, esto no significa que el tiempo trabajado extra se pierda. Estas semanas cumplen dos funciones clave:

Consolidan el acceso al porcentaje más alto posible.

Fortalecen el fondo común del sistema pensional.

Es importante tener claro que este excedente no se devuelve en dinero ni se paga como saldo adicional.

Requisitos para pensionarse en 2026

Para acceder a la pensión de vejez en Colpensiones durante 2026, se mantienen las edades:

Mujeres: 57 años

Hombres: 62 años

En cuanto a semanas cotizadas:

Hombres: 1.300 semanas

Mujeres: 1.250 semanas

Esta reducción para mujeres responde a la Sentencia C-197 de 2023, que estableció una disminución progresiva del requisito hasta llegar a 1.000 semanas en los próximos años.

Además, las mujeres pueden reducir hasta 150 semanas por hijos (50 por cada uno, máximo tres).

Cómo aumentar el valor de su mesada

Si bien alcanzar más de 2.000 semanas asegura el máximo porcentaje, existen otros factores que influyen en el monto final:

Cotizar sobre salarios más altos en los últimos años laborales.

Evitar lagunas en la cotización.

Mantener estabilidad en el ingreso base de liquidación.

El IBL, que corresponde al promedio de los salarios cotizados, es determinante en el cálculo final.

Trámite para solicitar la pensión

Una vez cumplidos los requisitos, el afiliado debe iniciar el proceso ante Colpensiones presentando:

Documento de identidad

Formulario de solicitud de prestaciones económicas

Certificación de EPS

Declaración de no pensión

La entidad cuenta con un plazo máximo de cuatro meses para emitir la resolución. Allí se define el valor de la mesada y la fecha de inicio del pago.

En caso de desacuerdo, el ciudadano puede interponer recursos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación.