Qué es la meningitis, cuáles son sus síntomas y cómo evitar el contagio: Esto dicen los expertos

La meningitis es considerada una enfermedad que puede llegar a ser de gravedad, misma que se distingue por provocar inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

Esta afección perjudica a más de 2,5 millones de personas y causa unas 250.000 muertes cada año a nivel mundial, esto según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este padecimiento normalmente puede ser causado por virus, bacterias, hongos o parásitos; según expertos, la forma bacteriana es la más nociva y, de no tratar a tiempo, podría llegar a ser mortal.

Aunque generalmente la mayoría de los que padecen de esta enfermedad son niños, también puede llegar a presentarse en adultos.

De acuerdo con lo mencionado por la secretaria del grupo de Estudio de Neurología Crítica e intensivista de la SEN (Europa de las Naciones Soberanas), “Las meninges son la cápsula que protege el cerebro”, añadiendo también que este padecimiento, regularmente, por causa de la inflamación, hace que las membranas produzcan infecciones víricas.

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¿Cuáles son los síntomas de la meningitis?

Según la Clínica Mayo, los síntomas iniciales de la meningitis pueden llegar a ser similares a los de la gripe; la entidad aclara que estos signos pueden llegar a presentarse durante varias horas o días.

Según la entidad, estos son los síntomas que provoca la meningitis:

Fiebre alta repentina.

Rigidez en el cuello.

Dolor de cabeza intenso.

Náuseas o vómitos.

Confusión o dificultad para concentrarse.

Convulsiones.

Somnolencia o dificultad para despertarse.

Sensibilidad a la luz.

Falta de apetito o deseo de beber.

Erupción cutánea (a veces, como en la meningitis meningocócica).

La institución también añade los síntomas que pueden padecer recién nacidos y bebés; son los siguientes:

Fiebre alta.

Llanto constante.

Mucho sueño o irritabilidad.

Dificultad para despertarse.

Inactividad o lentitud.

Incapacidad de despertarse para comer.

Mala alimentación.

Vómitos.

Una protuberancia en la fontanela (punto blando) en la parte superior de la cabeza del bebé.

Rigidez en el cuerpo y el cuello.

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¿Cómo prevenir la meningitis?

La Clínica Mayo menciona que algunos gérmenes comunes son los causantes de la meningitis y se propagan por medio de la tos, estornudos, besos o por el uso compartido de utensilios de cocina, cepillos de dientes o cigarrillos.

Estas son algunas medidas que da la entidad para prevenir esta enfermedad:

Lavado de manos: Lavarse las manos ayuda a la disminución de gérmenes, por eso es recomendado hacerlo con frecuencia , sobre todo antes de comer, después de usar el baño, pasar tiempo en lugares públicos concurridos o tocar animales.

Lavarse las manos ayuda a la disminución de gérmenes, , sobre todo antes de comer, después de usar el baño, pasar tiempo en lugares públicos concurridos o tocar animales. Mejorar hábitos de higiene: Es importante no compartir con otros las bebidas, alimentos, pajillas, utensilios para comer, protectores labiales ni mucho menos cepillos de dientes .

Es importante no compartir con otros las bebidas, alimentos, pajillas, utensilios para comer, protectores labiales . Mantenerse saludable: Se recomienda mantener fuerte el sistema inmunológico, mejorando los tiempos de descanso, haciendo actividad física de forma recurrente y siguiendo una dieta saludable que incluya frutas frescas, verduras y granos o cereales integrales.

Se recomienda mantener fuerte el sistema inmunológico, y siguiendo una dieta saludable que incluya frutas frescas, verduras y granos o cereales integrales. Cubrirse la boca: Se resalta la importancia de cubrirse la nariz y la boca al momento de toser; incluso sería mejor toser o estornudar en el hombro.

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