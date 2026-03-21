Ejército confirma dos soldados muertos tras hostigamiento del ELN en Arauca

A través de un comunicado, el Comando de la Décima Octava Brigada de la Octava División del Ejército Nacional confirmó que, en las últimas horas, se registró un hostigamiento armado en el casco urbano del municipio de Arauquita, Arauca, en el que 2 soldados murieron y 8 resultaron heridos.

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De acuerdo con información preliminar, el ataque fue ejecutado por sujetos armados, al parecer integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos, del ELN quienes emplearon armas de fuego contra las tropas, mientras hacían acompañamiento a un procedimiento adelantado por autoridades judiciales

Los soldados asesinados fueron identificados como Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas.

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Así mismo, un suboficial y siete soldados profesionales más que resultaron con heridas leves, fueron evacuados de manera inmediata a centros asistenciales y se encuentran fuera de peligro.