Once Caldas vs Millonarios ¿Cómo, cuando, dónde ver el partido de la fecha 13 de Liga la Colombiana?

Once Calda vs Millonarios ¿Cómo, cuando, dónde ver el partido de la fecha 13 de la Liga Colombiana?

El Once Caldas llega a este partido en la tercera posición de la tabla con 23 puntos, 6 más que Millonarios, producto de 6 victorias (2-1 a Cúcuta y Junior, 4-2 a Fortaleza y Pasto, 3-0 a Boyacá Chicó y 2-0 al Cali), 5 empates (1-1 con Santa Fe, América, Jaguares, Alianza y Bucaramanga) y una sola derrota (1-2 con Tolima). El equipo de Manizales ha disputado 6 partidos como local, de los cuales ganó 4 y empató 2.

El Embajador busca su primera victoria como visitante del Apertura en Palogrande frente al equipo blanco-blanco, que solo ha perdido una vez en lo que va de 2026.

Le puede interesar: Este es el calendario de Millonarios para afrontar los partidos de Copa Sudamericana

Para Millonarios, la goleada sobre Nacional del pasado martes abrió una luz de esperanza en las aspiraciones de clasificar a los Playoffs tras el golpe duro que había significado la derrota en Tunja frente a Boyacá Chicó. El Embajador alcanzó a estar unos días dentro del grupo de los ocho hasta que Tolima venció a Fortaleza, pero con una victoria en Manizales, seguro habrá un lugar en esa zona de clasificación al cerrarse la jornada

Le puede interesar: Millonarios no contará con Leonardo Castro para juego clave ante Once Caldas: Motivos de su ausencia

Terna arbitral

Central: Wílmar Roldán (Antioquia)

Línea 1: Carlos Zemanate (Huila)

Línea 2: Arbis Acosta (Guajira)

Emergente: Sebastián Toro (Caldas)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)

AVAR: Élkin Abril (Casanare)

¿Cuándo se juega este partido?

Once Caldas vs Millonarios, duelo de la fecha 13 del todos contra todos, que se jugará este sábado 21 de marzo desde las 6:20 pm y usted podra seguir la transmisión del partido a través de Caracol Radio

Convocados de Once Caldas

Convocados de Millonarios