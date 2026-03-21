Maximiliano Lovera: “Tenía muchas ganas de vivir la experiencia de jugar en el fútbol colombiano”

Maximiliano Lovera empieza a tomar protagonismo en Independiente Santa Fe y, tras sus primeros partidos con el conjunto cardenal, compartió sus sensaciones sobre su adaptación al equipo y al fútbol colombiano.

En primer lugar, el volante ofensivo destacó en diálogo con El VBAR su rendimiento en los encuentros disputados, aunque reconoció la dificultad que representa jugar en Bogotá:

“Me sentí muy bien en los dos partidos. El de local me costó un poco por la altura, pero lo hemos sabido manejar dentro de todo, así que estoy contento de estar acá”.

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Además, Lovera profundizó sobre el proceso de adaptación a la altitud, un factor que también ha afectado a otros futbolistas:

“He hablado con varios compañeros a los que también les ha costado. Esperemos adaptarnos rápido a la altura para poder ayudar al equipo y rendir mejor”.

En cuanto a su rol dentro del campo, el argentino dejó claro que cuenta con versatilidad ofensiva, aunque tiene una posición preferida:

“Puedo jugar en los tres puestos de ataque, como enganche, por izquierda o por derecha. Pero me siento más cómodo jugando detrás del ‘9’ o por izquierda”.

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Finalmente, el jugador explicó qué lo motivó a aceptar la propuesta del club bogotano:

“Santa Fe es un equipo grande, tiene competición internacional y eso es muy importante. Tenía muchas ganas de vivir la experiencia de jugar en el fútbol colombiano”.

Con estas declaraciones, Lovera deja ver su compromiso con el equipo y su intención de adaptarse rápidamente para convertirse en una pieza clave en el esquema cardenal.