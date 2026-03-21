Condenan a 42 años al conductor de moto implicado en crimen de menor en San Andrés

El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Sogamoso se realizaron las audiencias de legalización de captura

Un juez condenó a 42 años de prisión a Deibys Javier Sepúlveda Bernett, de 26 años, por su participación en el ataque armado que causó la muerte de un niño de 12 años en la isla de San Andrés.

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La decisión judicial se produjo luego de que el procesado admitiera su responsabilidad en los hechos, ocurridos el 9 de agosto de 2021 en el barrio El Cliff. Según la investigación, Sepúlveda Bernett conducía la motocicleta desde la cual otro hombre, que viajaba como parrillero, disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas.

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En el ataque murió el menor de edad y resultó herido su padrastro, de 22 años. Las pruebas recaudadas permitieron establecer la dinámica del crimen y la participación del hoy condenado.

El hombre aceptó cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Además de la pena de prisión, fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

Por estos mismos hechos, en agosto de 2022 ya había sido condenado el autor de los disparos, quien recibió la misma pena.