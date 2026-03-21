Comesaña se retiró de la dirección técnica: ¿Fue buscado por Junior para dirigir una última vez?

Julio Comesaña sorprendió en su charla con El VBAR Caracol al revelar las razones que lo llevaron a ponerle fin a su etapa como director técnico. Aunque admitió haber recibido diferentes propuestas del fútbol colombiano, el uruguayo señaló que no desea volver a asumir en un equipo.

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“Lo que voy a decir me causa dolor y rechazo conmigo mismo, es una decisión ya tomada. Así como lo hice al dejar de jugar al fútbol cuando era futbolista, ahora tomé la decisión de no dirigir más“, declaró tajantemente.

Y complementó al respecto: “Me ofrecieron equipos, a los que le agradezco mucho, pero a esta altura de mi vida son cosas en las que no me tengo que meter. Es un cara y sello”.

Comesaña contó que una razón que lo llevó a dar un paso al costado en la dirección técnica fue la dificultado que ahora se vive al interior de los cuerpos técnicos en la toma de decisiones.

“Yo veo cosas que me aterran en los cuerpos técnicos, con todo respeto lo digo. Veo el banco y parece una tribuna, todo el mundo dirige, todo el mundo se mete con el línea, todo el mundo se mete a la cancha cuand hay gol, el otro le muestra la tablet al entrenador... Ahora todo el mundo habla con el jugador que va a entrar, con el que sale, con el árbitro. Es una locura, no solo en Junior, sino en todo lado”, comentó.

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Y se refirió a como debería ser la labor de un DT: “El entrenador está para tomar decisiones y estar tranquilo. Debe tener gente alrededor y el entrenador sabrá el momento en que los llama para consultarles algo; si no es así, llama al asistente y manda llamar a una persona.

¿Comesaña fue buscado por Junior para dirigir una última vez?

Finalmente, Julio Comesaña advirtió que no le volvieron a ofrecer la dirección técnica del Junior de Barranquilla, desde que estuvo entre septiembre y noviembre del 2022.

“No me volvieron a ofrecer Junior, además porque en las últimas 2-3 veces que estuve fue en una situación de apremio, entonces dije que era la última vez que lo hacía. La gente que me conoce allí se reía a veces, pero les dije que era la última porque llega el momento que la gente se aburre de uno. Fíjese que la última vez venía por un año, estuve tres meses. Perdimos la final con Millonarios y después se destartaló todo", reveló inicialmente.

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A partir de esa vivencia, sacó conclusiones sobre su profesión: “Esa etapa fue de reflexión para mí y mirar lo que estaba haciendo. No me puedo meter en cosas que no tengo claras, ni enredarme otra vez para generar una situación incómoda para todos. Entonces dije que mejor me quedaba quieto sin dirigir. Me han hecho algunas propuestas, pero yo ya no dirijo más“.

Claro está que si bien le puso fin a su paso por los banquillos, todavía no se quiere desligar del fútbol: “Creo que merezco y debo estar en otra posición, donde pueda estar más tranquilo, menos agobiado. Acá se asustan cuando se habla de director deportivo, pero es un hombre del fútbol con experiencia de años como jugador y técnico, que puede estar en una relación entre los cuerpos técnicos y la junta directiva tratando de que no falte lo que se necesita para trabajar, opinando de algunas cosas con respeto y siendo como un asesor. En todas las empresas del mundo hay asesores y en ese caso estoy dispuesto a ir en donde tenga que ir”.