En Medellín cayó un extraditable catalogado como “narco invisible” del Clan del Golfo

Medellín

En Medellín fue capturado un hombre señalado de trabajar con el Clan del Golfo en el envío de drogas a los Estados Unidos, país que lo estaría requiriendo en extradición.

Según el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, alias “Amaury”, sería un narcotraficante invisible del grupo criminal Clan del Golfo, a quienes les estaría trabajando para exportar cocaína al exterior; incluso ya le habrían interceptado algunos cargamentos. En la red social, el alto oficial detalló: “⁠Era responsable del envío de clorhidrato de cocaína hacia los Estados Unidos. ⁠A su estructura se le asocian incautaciones de 1,2 toneladas en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica”.

La captura de esta persona se realiza en la capital antioqueña, según indicó el general Rincón, aunque por ahora no entregó mayores detalles del lugar donde se realizó la detención.