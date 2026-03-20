J Balvin recorrió el tradicional barrio Obrero y hasta canto “Calipachanguero”, previo al concierto

J Balvin recorrió este viernes el tradicional barrio Obrero donde compartió con la comunidad de la zona y recibió de parte del alcalde Alejandro Eder souvenirs de la ciudad.

Previo al concierto de la gira ‘Ciudad de la Primavera’, J Balvin hizo un recorrido por algunos lugares emblemáticos del recorrido patrimonial del complejo musical-dancístico de la Salsa en Cali en el barrio Obrero.

Después de más de seis años de no presentarse en la Sucursal del Cielo, el reguetonero estuvo en el Museo de la Salsa y hasta cantó Cali Pachanguero, considerado el segundo himno de la capital del Valle.

“Me encanta la vibra, la gente, tengo muchos amigos muy buenos amigos en Cali, entonces es como regresar a casa y acá fue donde gran parte de mi carrera fue súper crucial para entrar con el reguetón en Colombia, fue una tarea muy bonita”, dijo J Balvin.

El artista paisa recorrió, en compañía del alcalde de Cali, Alejandro Eder, el Museo de la Salsa, Cali Vinyl y La Matraca, sitios clave de la cultura salsera del barrio.

J Balvin, ganador de once Premios Billboard de la Música Latina, seis Grammy Latinos, cinco Premios MTV a los Videos Musicales y siete Premios de la Música Latinoamericana, además de recibir cuatro nominaciones a los Premios Grammy, reconoció el valor patrimonial del barrio Obrero para la ciudad.

Además de recorrer el barrio y la Ruta de la Salsa, el concierto de J Balvin deja un legado con la recuperación de la cancha del Parque La Horqueta, ubicada en la Comuna 20, gracias al trabajo articulado de la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Turismo, Fontur, 574 Sports, DJ Pope y el equipo de J Balvin.

Movimiento económico para Cali

Atraídas por el concierto de Balvin, se estima que a Cali llegarán más de 16.000 personas que dinamizarán la economía, de acuerdo con el Sistema de Información Turística Regional del Valle del Cauca, Situr.

El arribo de visitantes proyecta una ocupación hotelera superior al 63 % en zonas de incidencia directa y áreas aledañas al Estadio Pascual Guerrero.