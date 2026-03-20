F-AIR 2027: así será la feria aeronáutica más importante del país que se realiza en Rionegro

Rionegro, Antioquia

Con la meta de convertirse en la edición más grande de su historia, este 19 de marzo fue lanzada oficialmente F-AIR 2027, la feria aeronáutica y aeroespacial más importante de Colombia, que proyecta ampliar su impacto internacional y consolidar al país como referente en América Latina.

El evento, liderado por la Aeronáutica Civil de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, buscará superar las cifras alcanzadas en 2025, cuando reunió a más de 62.000 visitantes y 232 empresas participantes.

F-AIR 2027 se realizará en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, un escenario que contará con más de 100.000 metros cuadrados para exhibiciones, muestras aéreas y espacios de negocio.

“La importancia que tiene esto para el 2027 es muy grande porque reúne a toda la industria nacional e internacional en torno de la aviación de toda la región porque estamos hablando de proporciones hemisféricas. Hacemos este lanzamiento con más de un año de anticipación en razón a que son muchos los preparativos, es mucha la promoción de espacios y el tiempo que necesitan las industrias para planear su llegada aquí a Colombia”, indicó el General Carlos Fernando Silva Rueda, el comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Para esta edición, los organizadores proyectan aumentar la participación de empresas nacionales e internacionales, superar la asistencia de visitantes, fortalecer las ruedas de negocio y alianzas estratégicas y ampliar la agenda académica y tecnológica.

La nueva edición tendrá un enfoque especial en el desarrollo de sectores estratégicos para el futuro de la aviación, entre ellos:

Sistemas aéreos no tripulados

Mantenimiento, reparación y operación aeronáutica (MRO)

Combustibles sostenibles de aviación

Estos ejes responden a la necesidad de avanzar hacia una industria más limpia, eficiente y competitiva a nivel global.

Una plataforma para alianzas globales

F-AIR se ha consolidado como un espacio clave para la cooperación internacional. En su edición anterior, contó con la participación de delegaciones de América y Europa, así como con un país invitado de honor, lo que evidenció su capacidad para generar alianzas estratégicas.

Para 2027, el objetivo es ampliar esta presencia internacional y atraer nuevos actores de la industria aeronáutica y aeroespacial.

Con el lanzamiento comercial, los organizadores extendieron la invitación a empresas, expertos, emprendedores y ciudadanía en general a ser parte de esta nueva edición.