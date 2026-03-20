Roa debe defenderse sin el puesto y Petro no debe meterse; a él no le corresponde: Jorge Robledo
En 6AM W estuvo el exsenador Jorge Enrique Robledo, quien se refirió a la junta directiva de Ecopetrol y la presidencia de Ricardo Roa en la petrolera.
Roa debe defenderse sin el puesto y Petro no debe meterse; a él no le corresponde: Jorge Robledo
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...