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Padrino López y González López son cambios que se venían trabajando con Maduro: Diputada venezolana

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reemplazó el pasado jueves a los integrantes del alto mando militar, un día después de la destitución del ministro de Defensa, como parte de los cambios que lleva a cabo tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense.

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Los cambios incluyen al general en jefe Domingo Hernández Lares, segundo al mando de la Fuerza Armada, quien será reemplazado por el mayor general Rafael Prieto Martínez, hasta ahora inspector general de la Fuerza Armada.

Anunció también la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López, escribió la mandataria Delcy Rodríguez en sus cuentas de redes sociales.

González López reemplazó al general Vladimir Padrino, un leal de Maduro que ocupó el ministerio de la Defensa desde 2014, un récord de duración en ese puesto.

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La Fuerza Armada, por su parte, ha declarado su apoyo a Delcy Rodríguez y a sus nuevas medidas de gobierno, con las cuales ha revertido muchas de las políticas aplicadas por el chavismo en las últimas dos décadas.

Por otra parte, hay voces diferentes al interior del gobierno, en ese marco, en 6AMW habló la diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Patria Para Todos del Gran Polo Patriótico, Ileana Medina.

Cambios en la cúpula militar de Venezuela:

“Delcy Rodríguez venía trabajando con el presidente Nicolás Maduro en los últimos meses con mucha fuerza sobre esos cambios que se tenían que hacer en Venezuela. El presidente señalaba en ese momento que era necesario hacer un cambio profundo en el gabinete ejecutivo, en la estructura gubernamental de Venezuela para hacer más eficientes las decisiones que se tomaban”, dijo la diputada.

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Vladimir Padrino López y Gustavo González López:

Sobre este cambio, la diputada Ileana Medina, aseguró que son dos personas con mucho respeto en el ámbito militar venezolano, no es extraño el cambio, no son personas que vayan a hacer algo distinto.

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