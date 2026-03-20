A partir de HOY viernes 20 de marzo, regresa restricción nocturna para motocicletas en Bucaramanga

Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció el regreso de la medida que restablece la restricción de circulación de motocicletas durante la madrugada con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y continuar reduciendo la siniestralidad en la ciudad.

Entre las disposiciones de la nueva resolución del 13 de marzo de 2026, Jahir Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, confirmó que inició con la socialización de la restricción nocturna para motocicletas, que no estuvo vigente durante unos meses.

¿Cómo será la nueva medida?

De acuerdo con la autoridad vial municipal, se prohíbe la circulación de motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, entre las 12:00 de la medianoche y las 4:00 de la madrugada, los días viernes, sábado, domingo, lunes y festivos, horarios en los que, según tránsito, históricamente se registra un mayor número de incidentes en las vías.

Lea también: Tres personas fueron drogadas al salir de ‘cuadra play’ en Bucaramanga

Según el balance oficial, durante 2025 la ciudad logró una reducción importante en los indicadores de siniestralidad vial, registrando diez víctimas fatales menos en comparación con el año anterior.

Las autoridades atribuyen parte de estos resultados a las estrategias de control y regulación implementadas por la administración municipal.

Podría interesarle: ¿Tiene carro o moto en Santander? Este es el plazo para pagar el impuesto vehicular sin sanciones

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, explicó que “la autoridad de tránsito tiene la responsabilidad de continuar adoptando acciones que protejan la vida de los actores viales y reduzcan los riesgos en las vías del municipio”, razón por la que invitó a la ciudadanía a acatar esta nueva norma.