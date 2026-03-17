Magnicidio de Miguel Uribe: fiscal confirma que investigadores han sido amenazados de muerte

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que el equipo de fiscales e investigadores que está al frente del caso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue amenazado de muerte.

La Segunda Marquetalia, que habría planeado y ejecutado el crimen a través de un grupo criminal, también estaría detrás de las intimidaciones.

“También hemos recibido unas amenazas muy preocupantes y aparentemente serias contra el equipo de investigación que tiene el caso de Miguel Uribe. Los fiscales y el equipo de investigación han sido amenazados. Este equipo ha venido avanzando de una forma muy buena, no solo en lo que tiene que ver con el caso de Miguel Uribe, sino que ha encontrado que esa célula que ejecutó materialmente el homicidio estaría vinculada en otra serie de homicidios que se han venido descubriendo, y tal vez, a partir de esa revelación, hay una amenaza muy fuerte contra el equipo”, dijo Camargo.

También señaló que “por supuesto, el equipo va a ser protegido”.

Entre tanto, indicó que la fase de descubrimiento de los autores materiales está concluyendo.

La jefe de la Fiscalía dijo también que muy pronto se le informará al país quiénes ordenaron el atentado.

Precisamente, la Segunda Marquetalia estaría detrás del magnicidio.