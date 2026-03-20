Detalles de la llamada entre el presidente Petro y el mandatario de Egipto Abdel Fattah El-Sisi

Ante la preocupación de Colombia ante las implicaciones que podría traer la guerra en Medio Oriente, el presidente Gustavo Petro sigue hablando con mandatarios para que promuevan el diálogo y logren un cese para este conflicto.

Por lo cual, el presidente Gustavo Petro sostuvo una llamada con el mandatario de Egipto S.E. Abdel Fattah El-Sisi, en la que abordaron diferentes temas importantes para los dos países, entre ellos potenciar el intercambio comercial y foementar el turismo.

El presidente colombiano le propuso al de Egipto, hacer parte de los países que están promoviendo un diálogo para encontrar el cese al fuego en Medio Oriente.

Según informa Presidencia, el presidente de Egipto habría estado de acuerdo con la propuesta, y hasta exaltó el trabajo de mandatario colombiano para aunar esfuerzos y lograr mediar en la guerra de Medio Oriente.

¿En qué concluyó la llamada?

Los presidentes acordaron reunir los equipos de Cancillería, Comercio Exterior y minas para seguir trabajando en pro de fortalecer los lazos entre ambos países.