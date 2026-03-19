Incautan 8.500 botellas de licor de contrabando en Villa del Rosario

Norte de Santander.

Las autoridades en Norte de Santander incautaron un cargamento de licor de contrabando que estaba siendo ingresado al país por pasos ilegales desde Venezuela, con el fin de ser comercializado en la zona de frontera.

Según el mayor Rafael Murcia, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), “en el marco de las actividades desplegadas en todo el territorio nacional y más exactamente en Norte de Santander, bajo la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, se logró la materialización donde se aprehendieron 8.500 botellas de licor que pretendían entrar al territorio nacional. Fue un trabajo articulado con la Fiscalía, la Gobernación de Norte de Santander, Rentas Departamentales y el Ejército Nacional. Fueron tres diligencias de allanamiento simultáneas en el barrio La Parada que nos dieron este resultado”.

Sobre cómo ingresaba el licor, el oficial explicó que “hay muchas modalidades, ellos obviamente por la extensa frontera que tenemos con Venezuela y utilizando las trochas más conocidas como pasos no formales, utilizan esto para ingresar diferentes elementos al país, entre ellos el licor, que no únicamente afecta a las rentas departamentales porque dejamos de recibir las regalías por la venta de estos licores, sino que también afecta a la salud pública, teniendo en cuenta que no sabemos dónde los preparan, cómo los preparan, cómo los traen, entonces es un golpe que obviamente afecta a las finanzas y salvaguarda la salud de todo el territorio nacional”.

Sobre el valor del cargamento, agregó “tenemos un aproximado, obviamente la diligencia fue esta mañana, aproximó un valor aproximado de 160 millones de pesos. Definirse de un grupo detrás de esto sería muy prematuro hacer esta afirmación, sin embargo ellos utilizan esto como para llenar sus finanzas, la extorsión que le cobran a las personas por la venta de estos elementos”.

Las autoridades anunciaron que continuarán los operativos en la zona de frontera para frenar el contrabando y proteger la salud y la economía regional.