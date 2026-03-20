Corte de energía en la Alcaldía de Tunja cuando se conoce el fallo que saca a Krasnov

Un comunicado interno de la Alcaldía de Tunja informó que, por un daño en el «pin de corte principal», se suspendería el servicio de energía en el edificio central el sábado 21 de marzo entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana. Además, ordenó apagar y desconectar equipos como computadores e impresoras, y advirtió sobre la indisponibilidad de servicios como Silurb y Pico y Placa.

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Sin embargo, una fuente interna señaló que la situación ya se habría presentado antes del horario anunciado. «...Yo llegué como a las 10:15 y me dijeron: no subas porque no hay nada, no hay internet, no hay nada, no hay luz...», afirmó, indicando que el edificio no estaba operando con normalidad.

La misma fuente cuestionó el alcance real del corte y las medidas adoptadas. «...Si hubiese sido en todo el edificio, mi computador hubiese estado apagado...», explicó. También puso en duda la instrucción de desconectar equipos: «...Ahí dicen que desconecten los computadores… pero yo he desconectado el mío y no le pasó nada...».

Además, aseguró que la situación afectó la agenda institucional. «...Yo tenía una reunión a las 11… no llegó. Llegó como a las 11 y 40...», relató, en referencia a retrasos en compromisos dentro de la Alcaldía.

Finalmente, la fuente dejó abierta una inquietud interna sobre lo ocurrido: «...No sé si eso sea más fachada...», dijo, al referirse a la explicación oficial del daño eléctrico, justo después de conocerse el fallo que saca definitivamente a Mikhail Krasnov de la Alcaldía de Tunja y de las nueva investigación a Luz Mila Acevedo.

Hasta el momento, la Alcaldía de Tunja no ha emitido una aclaración pública sobre estas diferencias entre el comunicado oficial y lo reportado desde el interior de la entidad en un «Grupo de Funcionarios» de WhatsApp.