Consultar antecedentes judiciales 2026: link y proceso explicado por la Policía Nacional

Imagen de referencia, foto Gettyimages y logo de la Policía Nacional de Colombia.

En Colombia, la consulta de los antecedentes judiciales se puede hacer por internet, ya que este es un servicio de carácter permanente prestado por la Policía Nacional de Colombia conforme lo estipula el artículo 94 del Decreto 019 de 2012, para que todos los ciudadanos puedan verificar sus datos judiciales.

Esta información que es suministrada por la entidad está limitada únicamente a fines personales; es importante aclarar que cualquier uso diferente de estos registros, como la obtención económica o la consulta de datos de un tercero, puede llegar a ser considerado irregular y podría estar sujeto al inicio de las acciones legales.

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¿Cómo puedo consultar mis antecedentes judiciales en la página de la Policía Nacional 2026?

Según el Ministerio de Justicia, los interesados en realizar este trámite deben ingresar al portal web oficial de la Policía Nacional o ingresar al siguiente link oficial:

Después de acceder a este enlace, puede seguir estos pasos

aceptar lo los términos de uso y darle clic a la opción ‘ enviar ’.

’. en el siguiente apartado deberá ingresar su tipo de documento , donde podrá escoger entre la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o documento de origen.

, donde podrá escoger entre la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o documento de origen. Después deberá poner el numero del documento previamente seleccionado.

Realiza la verificación ´No soy un robot’.

Tras completar estos pasos la pagina le arrojara la información correspondiente de sus antecedentes penales.

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¿Cuáles son las condiciones que se debe tener para poder acceder a los antecedentes penales en Colombia 2026?

Según la página oficial de la Policía Nacional, existen algunas condiciones o sugerencias que debe considerar antes de consultar sus antecedentes judiciales y son las siguientes:

La Policía Nacional no toma ni recomienda decisiones sobre antecedentes judiciales, teniendo en cuenta que la institución es depositaria de la información emanada de las diferentes autoridades judiciales .

. Tenga en cuenta que, sin previo aviso y en cualquier momento, la entidad puede modificar o actualizar la consulta en línea de antecedentes de la manera que estime conveniente y que no tiene ninguna obligación de continuar el servicio en sus actuales condiciones .

la consulta en línea de antecedentes de la manera que . La institución no es responsable por asegurar la concordancia entre los datos que le han sido suministrados y los que registra/divulga , pero no tiene ninguna responsabilidad por la veracidad de los mismos.

, pero no tiene ninguna responsabilidad por la veracidad de los mismos. La autoridad pone a disposición los mecanismos necesarios para que pueda ejercer el derecho de ‘habeas data’, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y con la doctrina de la Corte Constitucional de Colombia.

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