Autoridades capturan presunto responsable por hurto a adulta mayor y recuperan $6 millones de pesos

Envigado

De acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento se logró la recuperación de 6.080.000 pesos en efectivo que habían sido robados a la víctima. Además, se incautó un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 milímetros, con proveedor y cinco cartuchos, así como un teléfono celular.

La acción policial se produjo gracias al aviso oportuno de un ciudadano, quien alertó sobre la huida de dos personas que habrían cometido el hurto. Con esta información, unidades de vigilancia activaron un operativo que permitió ubicar a uno de los sospechosos cuando intentaba abordar un taxi para evadir a las autoridades.

Durante el registro personal, los uniformados hallaron en poder del capturado el arma y el dinero en efectivo. De manera simultánea, mediante la central de monitoreo, se logró ubicar a la víctima, quien identificó plenamente al detenido como uno de los responsables del hecho.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.