Oculto en un cañaduzal encontraron sin vida a un menor de 15 años en Itagüí

Itagüí- Antioquia

La alcaldía de Itagüí reportó el hallazgo de un adolescente sin vida en la vereda Ajizal. El joven estuvo desaparecido cerca de tres días, pero ante la intensa búsqueda de las autoridades fue ubicado oculto en un cañaduzal. La comunidad halló una media ensangrentada y, al inspeccionar el lugar, fue ubicado el cadáver.

Se trata de un joven de 15 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo. Aunque el cadáver fue hallado el miércoles, apenas este jueves se pudo tener certeza de que se trataba del adolescente. Ante este hecho de violencia, la alcaldía ofrece una recompensa millonaria para incentivar la denuncia para ubicar a los responsables.

“Rechazamos este acto de violencia en la ciudad de Itagüí y ofrecemos una recompensa de cuarenta millones de pesos para dar con el paradero de las personas que cometieron este hecho tan delicado en la ciudad de Itagüí”, manifestó Diego Trujillo, alcalde de Itagüí.

Agregó que este crimen está siendo investigado por un grupo especializado de las autoridades; otro de investigación criminal recolectó información del lugar de los hechos para unir pistas que permitan el esclarecimiento de los hechos.