Ministro de Defensa viaja a Venezuela tras presunta alerta de seguridad en la frontera

Colombia

Una comitiva del gobierno colombiano, en cabeza del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se encuentra en camino a Venezuela con el objetivo de verificar de primera mano la alerta de seguridad que llevó a la presidenta de Venezuela Delcy Rodriguez, a cancelar el encuentro con el presidente Gustavo Petro en el puente Tienditas, en la frontera entre ambos países.

Desde allí, el ministro Pedro Sánchez, deberá reunirse con el jefe de la cartera de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, la delegación del Gobierno colombiano decidió desplazarse a Caracas, luego de que, desde el lado venezolano, se reportara una supuesta alerta por movimientos de grupos armados ilegales en la zona fronteriza.

Esa advertencia llevó a Rodríguez a cancelar a última hora el encuentro que estaba previsto realizarse en el puente internacional Atanasio Girardot, en Norte de Santander.

Sin embargo, fuentes del Gobierno colombiano señalaron que, antes de la suspensión de la reunión, Colombia había desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en la zona.

En total, 1.200 hombres de la Fuerza Pública estaban distribuidos en la frontera, además de un anillo especial de seguridad en el sector del puente, y apoyo de la Fuerza Aérea y drones de inteligencia para monitorear la zona en tiempo real.

Tras las verificaciones realizadas por las autoridades colombianas, no se detectó ninguna anomalía ni amenaza de seguridad en el lado colombiano de la frontera.