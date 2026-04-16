Estados Unidos sanciona a hijos de Daniel Ortega y compañías mineras en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo. (Foto: MAYNOR VALENZUELA/AFP via Getty Images) / MAYNOR VALENZUELA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones para dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cinco personas más, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.

A estas sanciones se suman siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción de oro en el país centroamericano y su comercialización.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro explicó que todas estas entidades e individuos “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” ligadas al sector aurífero.

Los sancionados

Entre los sancionados hoy por el Departamento del Tesoro se cuentan Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40, dos de los siete hijos que la pareja presidencial tienen.

También el viceministro de Energía y Minas de Nicaragua, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y otros cuatro hombres entre los que se cuenta un ciudadano de nacionalidad china, Bian Feiwu.

Las siete empresas mineras son, según Washington entidades nicaragüenses que han incautado una explotación que contaba con capital estadounidense y que han vendido después cantidades importantes de oro en Estados Unidos.

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La OFAC asegura que el año pasado representantes de estas empresas “vinculadas a la dictadura de Murillo-Ortega” ocuparon una planta propiedad de BHMB Mining Nicaragua, empresa nicaragüense fundada en 2019 con inversión de una compañía estadounidense.

El Tesoro asegura que BHMB no ha recibido compensación alguna por la incautación y que el Gobierno nicaragüense además ha revocado formalmente su licencia de operación recientemente.

Empresas fachada

“Desde 2020, la dictadura ha reestructurado el sector aurífero, transformándolo en una compleja red de empresas fachada e intermediarios diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”, aseguró por su parte el Departamento de Estado en un comunicado.

“Asimismo, la dictadura ha consolidado continuamente su poder ilegítimo en manos de la familia gobernante, designando a sus hijos como funcionarios de la dictadura para llevar a cabo sus objetivos dinásticos”, añade el texto.