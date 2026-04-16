Embajada de Estados Unidos emite alerta por protestas en Bogotá, ¿se cancelan las citas?

Embajada de Estados Unidos en Colombia. FOTO: ALEJANDRO MARTINEZ/AFP via Getty Images / ALEJANDRO MARTINEZ

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta por cuenta de la previsión de una jornada de protestas que pasaría frente a las instalaciones de la sede diplomática.

Se prevé que las manifestaciones ocurran sobre las 4PM y por ello se aclaró que la Embajada mantendrá su horario habitual y se atenderán las citas previamente programadas.

A pesar de que se mantiene la atención, “es posible que se produzcan interrupciones del tráfico en las inmediaciones de las zonas de protesta”.

Ante esta posibilidad, la Embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses “que eviten las protestas, ya que existe la posibilidad de que se tornen violentas”.

¿Qué medidas tomar?

Ante la jornada de manifestaciones, la Embajada emitió una serie de recomendaciones.

Evite las multitudes y las protestas.

Presta atención a tu entorno.

No uses joyas o quítatelas y lleva pocos objetos de valor. Mantén un perfil bajo.

Evite usar su teléfono celular en público.

No oponga resistencia física ante cualquier intento de robo.

Mantenga las puertas del coche cerradas con llave y las ventanillas subidas.

Salga con tiempo suficiente y prevea tiempo extra para el viaje.

Manténgase informado a través de los medios de comunicación locales.

En caso de asistencia

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá señaló que supervisará las protestas y proporcionará actualizaciones según sea necesario. En caso de que los ciudadanos estadounidenses requieran asistencia pueden contactarse con:

Embajada de Estados Unidos en Bogotá, ColombiaTel. +57-1-275-2000 o 601-275-2000 https://co.usembassy.gov/services/contact-acs-form/https://co.usembassy.gov

Agencia Consular de Estados Unidos, Barranquilla conagencybarranquilla@state.gov

Departamento de Estado de los Estados Unidos – Asuntos Consulares1-888-407-4747 o 1-202-501-4444

Según la Alcaldía de Bogotá, esta protesta es un plantón convocado “por la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos”.