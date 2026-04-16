Carros eléctricos ahorran 3 millones de dólares diarios en Latinoamérica

La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía explicó que el ahorro es clave en medio del alza de los combustibles por la guerra en Oriente Medio. (Foto: Robert Alexander/Getty Images) / Robert Alexander

Un informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) revela que Latinoamérica y el Caribe ahorran casi 3 millones de dólares diarios gracias a la movilidad en autos eléctricos en medio de la crisis generada por el alza del precio de los combustibles por la guerra en Oriente Medio.

Según los datos del citado organismo, un vehículo eléctrico es hasta cinco veces más eficiente que uno de combustión.

“Con el diésel y la gasolina promediando 1,30 dólares por litro, circular en un eléctrico cuesta 2.018 dólares menos al año que hacerlo en auto de gasolina. En transporte público, el impacto es aún mayor: cada bus eléctrico ahorra 26.000 dólares anuales frente a uno a diésel, cifra que escalaría a 48.750 dólares si los combustibles suben un 50%”, detalló.

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“La electromovilidad ha dejado de ser una apuesta a futuro para convertirse en una herramienta de estabilidad inmediata. Cada kilómetro recorrido con electricidad protege el capital regional y fortalece la resiliencia económica frente a choques externos”, agregó en un comunicado el secretario general del organismo y ex ministro de Energía de Chile, Andrés Rebolledo.

Chile, líder en ahorro por electromovilidad

Según la Olacde, Chile es uno de los países líderes en el ahorro a través de la movilidad en autos eléctricos, política prioritaria del Gobierno desde 2022.

De acuerdo con sus datos, el país andino evita cada año gastar más de 138 millones de dólares en combustible gracias a su flota de autobuses eléctricos, que supera los 4.000 vehículos, y a las 12.000 unidades de autos eléctricos que se encuentran en el país

“Cada kilómetro recorrido con electricidad protege el capital regional y fortalece la resiliencia económica frente a choques externos”, destacó Rebolledo.

La apuesta por la movilidad eléctrica es también una de las políticas continuistas del nuevo Gobierno, que lidera el ultraderechista José Antonio Kast, quien semanas atrás autorizó un aumento histórico del precio de los combustibles con la excusa de la guerra en Oriente Medio.

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El mandatario explicó que prefería repercutir el alza en el bolsillo de los ciudadanos antes que endeudar al Estado, ya que esto último significaría a la larga un costo mayor.

Aun así hay problemas

Sin embargo, las largas distancias en un país muy extenso y la frágil red de estaciones de recarga, sumados al elevado costo de la compra de vehículos eléctricos para la mercancía o para el transporte personal generan barreras de entrada que imposibilitan una total implementación de este tipo de movilidad en la región.

La Olacdfe afirmó que la meta para 2050 es que la electromovilidad sea responsable del 20% de la reducción de emisiones necesaria para la neutralidad de carbono, tomando como ejemplo que las emisiones en transporte público en Chile habían bajado más de un 93 % en los últimos ocho años.