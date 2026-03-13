Tres personas fueron drogadas al salir de ‘cuadra play’ en Bucaramanga

Bucaramanga

A través de redes sociales Valeria Romero compartió un video contando que ella junto a dos amigos resultaron drogados cuando accedieron a irse de ‘cuadra play’ en Bucaramanga con dos desconocidos.

“Mi último recuerdo es a la 1:30 de la mañana del domingo y yo cobré conciencia tirada en mi cama a las 11 de la mañana. Desde el cielo hubo un taxista que me rescató porque yo estaba a 8 km de donde me encontraba. Yo no sabía con quién estaba. Yo solo me acuerdo que yo estaba en una carretera sola, que al lado mío tenía monte y al otro lado tenía carretera que no pasaba ningún carro, yo estaba muy preocupada porque no veía a mis amigos. Mis amigos también terminaron lejos de donde estábamos”, narró Romero en su video.

Aunque los hechos se presentaron el pasado 15 de febrero, Romero aseguró que interpuso la denuncia en la Fiscalía pero el proceso no ha avanzado y aunque ha pedido cámaras de seguridad en algunos establecimientos comerciales en donde recuerda que estuvieron, no les han sido suministradas por lo que pide apoyo para que su caso se pueda esclarecer e identificar a las personas que cometieron este caso.

“A mis amigos le robaron sus pertenencias, el celular, las tarjetas, cadenas de oro, a mí solo fue el celular, pero lo peor no fue el robo, lo peor fue que me dejaron botada en una carretera por la noche sola sin yo saber dónde estaba y aparte estaba drogada. Yo no me acuerdo de absolutamente nada”, enfatizó Romero en su relato.

Se espera que las personas puedan ser identificadas y se pueda avanzar en las investigaciones para que este caso no quede impune.