UBPD identifica en Caucasia a artista de Urabá desaparecido hace 17 años

Mutatá, Antioquia

Tras más de una década de incertidumbre, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó la recuperación e identificación de Nevardo de Jesús Escudero Rodríguez, un artista reconocido en Urabá que había sido reportado como desaparecido desde 2009.

El cuerpo de Escudero fue hallado durante una intervención forense realizada en 2025 en el cementerio Nuestra Señora de las Misericordias, en Caucasia, donde equipos técnicos inspeccionaron 25 bóvedas y recuperaron 26 cuerpos esqueletizados junto con elementos asociados.

De acuerdo con la UBPD, el análisis preliminar permitió orientar la identidad de 14 de los cuerpos recuperados, lo que facilitó los procesos de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Según explicó la funcionaria Andrea Gómez Vásquez, este cruce de información fue clave para establecer que entre los cuerpos recuperados se encontraba el de Escudero, cuyo caso hacía parte de las búsquedas en la subregión de Urabá.

Desaparición de Nevardo Escudero

La última vez que su familia supo de él fue el 12 de junio de 2009. Ese día, como era habitual, llamó a su madre para pedirle una recarga a un teléfono desde el que se estaba comunicando. Después de esa llamada, no volvieron a tener noticias.

“Él me llamaba todos los días donde estuviera… yo le puse la recarga y más nunca me volvió a llamar”, recordó Alba Rodríguez, su madre.

En su comunidad, Escudero era ampliamente conocido por su trabajo artístico. Se dedicaba al tatuaje, al maquillaje permanente y a distintas expresiones artesanales, lo que lo había convertido en una figura cercana y reconocida en municipios como Chigorodó y Apartadó.

Su madre lo describe como una persona “muy comunitaria, muy activa”, rasgos que, según relata, lo hacían cercano a quienes lo rodeaban.

Entrega del cuerpo

La entrega digna del cuerpo se llevó a cabo en el corregimiento de Bejuquillo, en Mutatá, con la presencia de familiares, amigos y vecinos.

La ceremonia también permitió la participación virtual de allegados que no pudieron desplazarse hasta el lugar.

Durante el acto, que concluyó en el cementerio comunitario del corregimiento con una ceremonia religiosa, la familia pudo finalmente darle sepultura tras 17 años de búsqueda.

Para la UBPD, este resultado es producto del trabajo articulado entre las territoriales de Urabá y Antioquia, en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Sur de Urabá.

El Urabá y las cifras de desapariciones

En esa zona, según la entidad, se tiene registro de más de 1.000 personas desaparecidas, por lo que las labores continúan.

La funcionaria Gómez Vásquez aseguró que el objetivo es seguir avanzando en la localización de personas desaparecidas para brindar respuestas a las familias: el propósito, dijo, es aliviar años de incertidumbre mediante procesos de búsqueda e identificación.

Por su parte, la madre de Escudero resume el significado del hallazgo en una frase: ahora sabe dónde está su hijo y puede tenerlo cerca, junto a su familia.