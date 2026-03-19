Terroristas lanzaron explosivos contra la Policía en Pasto: Dos personas fueron capturadas

Pasto - Nariño

En las últimas horas se registró la detonación de un artefacto explosivo en inmediaciones del corregimiento de Jamondino, en Pasto, en un hecho que según las autoridades, iba dirigido contra la subestación de Policía del sector.

De acuerdo con el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, se trata de un ataque en el que no se presentaron afectaciones contra los uniformados ni contra la infraestructura policial, no obstante, sí se reportaron daños materiales en un establecimiento comercial cercano.

La detonación de este explosivo que era de bajo poder, generó la ruptura de vidrios en una tienda tipo supermercado ubicada en el área, causando que algunas personas registraran aturdimiento en los oídos producto de la onda expansiva.

Los habitantes cercanos a la zona fueron trasladadas a un centro asistencial, donde recibieron valoración médica sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Tras el hecho, La policía Metropolitana de Pasto activó de inmediato un plan candado en la zona, lo que permitió la captura de dos personas que al parecer, estarían involucradas en el lanzamiento del artefacto explosivo y sigue la investigación del hecho.