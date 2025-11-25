Artefacto explosivo de bajo poder fue detonado esta madrugada en Pasto

Pasto-Nariño

Un artefacto explosivo de bajo poder estalló esta mañana en la zona céntrica de la ciudad, la carga según la información preliminar fue activada por un hombre que emprendió la huida después de lanzarla

El hecho se dio en la calle 17 entre carreras 22 y 23 por lo que fue acordonada la zona por parte de la Policía para hacer las verificaciones correspondientes.

En diálogo con Caracol Radio, el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto informó que se está haciendo la recopilación de videos e imágenes que permitan identificar a la persona que lanzó este objeto.

“Al momento, afortunadamente, solo daños materiales y estamos en todo el proceso de investigación y recolección de la información” explicó el oficial.

Ampliar

La detonación ocurrió frente a las instalaciones de RCN y a pocos metros de un CAI, sin embargo, no se ha logrado establecer a quien estaba dirigido.

Por su parte el alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz aseguró que son varias las hipótesis que manejan los investigadores por lo que aun no se puede establecer si estaba dirigido al medio de comunicación.

Ampliar

“Es en un edificio comercial en donde funcionan varias ventas de productos artesanales, un restaurante y en el cuarto piso funciona una emisora, pero básicamente no hay daños que tengan que ver con personas, ni heridos, ni fallecidos, es daños físicos” .

A diario las autoridades están recibiendo alertas de elementos sospechosos desde la semana pasada cuando se detectó una motocicleta acondicionada para un supuesto atentado agregó Toro Muñoz.