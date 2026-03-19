“Uno de los mejores equipos sudamericanos”: Deschamps analiza a Colombia para la fecha FIFA

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se refirió a los duelos que afrontará su equipo en la próxima fecha FIFA, donde medirá fuerzas ante Brasil y Colombia en territorio estadounidense.

Durante la presentación de la convocatoria, liderada por figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el entrenador destacó la exigencia que representarán ambos compromisos, especialmente frente a selecciones sudamericanas.

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“Siempre es un placer jugar contra ellos. En tres días nos enfrentaremos a dos equipos muy buenos. Tendremos algunos retos que superar, aunque espero que no sean demasiados. Es mejor que jugar partidos amistosos que a veces no sirven de mucho”, afirmó Deschamps, resaltando la importancia competitiva de estos encuentros.

El técnico también valoró el presente del combinado colombiano, al que considera entre los más fuertes del continente. Aunque reconoció que no tiene la misma exposición mediática que Brasil, lo calificó como “uno de los mejores equipos sudamericanos”.

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Sin embargo, Deschamps también fue crítico con la planificación de la gira, señalando las dificultades logísticas y deportivas: “No te voy a ocultar que esta gira no es ideal desde el punto de vista deportivo, con los partidos consecutivos. Tenemos estos dos partidos, con sesiones de entrenamiento extremadamente limitadas. Pero enfrentarnos a Brasil y Colombia, dos rivales de muy alto nivel, nos dará respuestas adicionales. No debemos sacar conclusiones precipitadas sobre esta lista de convocados. También quedan dos meses, y las cosas cambiarán”.

El duelo entre Francia y Colombia se disputará el domingo 29 de marzo en Landover, Maryland, mientras que días antes los europeos se enfrentarán a Brasil. Por su parte, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo también tendrá acción previa ante Croacia, en una doble jornada clave de preparación rumbo al Mundial.