Por anomalías y omisión de normas fue suspendida la apertura de una vía en San Antonio de Prado Foto: Alcaldía de Medellín

San Antonio de Prado

La intervención se realizaba entre las veredas Potrerito y La Florida, en un área aproximada de 8.082 metros cuadrados, una extensión similar a la Plaza Botero. Durante la inspección, las autoridades encontraron trabajos de adecuación del terreno para la construcción de una vía interna, sin señalización ni documentación que acreditara permisos para su ejecución.

De acuerdo con el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, el predio intervenido se ubica dentro del retiro de 100 metros de un humedal y sobre la franja de protección de la quebrada La Manguala, zonas que cuentan con restricciones especiales por su importancia ecológica.

“Lo encontrado fue reportado a la autoridad ambiental para el trámite correspondiente y las sanciones a que haya lugar”, indicó el funcionario.

Tras la inspección, se elaboraron informes técnicos que serán clave para determinar los impactos ambientales y establecer responsabilidades. Estos documentos ya fueron remitidos a la Corregiduría, entidad encargada de adelantar el proceso policivo.