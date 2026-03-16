¿Cuáles son las posiciones de Camila Osorio y Emiliana Arango en el ranking WTA?

María Camila Osorio y Emiliana Arango son las tenistas más importantes de Colombia, las dos representan al país en la WTA con avances y evolución en su forma de juego y con sorpresas de acuerdo a sus rivales.

En el caso de Osorio, la cucuteña es en este momento la número 58 del mundo con 12 partidos ganados y seis perdidos en el año y con una buena participación en su más reciente torneo que fue Indian Wells.

En este, venció a la estadounidense Iva Jovic, número 17 del mundo con un sorpresivo 6-4, 6-7 y 3-6, lo que permitió que subiera algunos puestos en el ranking WTA. Después, no pudo seguir por su derrota ante la japonesa Naomi Osaka.

En la temporada, María Camila ha hecho 23 aces, ha ganado el 64 por ciento de sus servicios, ha ganado el 34.4 por ciento de sus devoluciones y ha ganado el 62.6 por ciento de sus primeros servicios.

Por su parte, Emiliana Arango está en el puesto número 109 del ranking WTA, ha ganado un partido y perdido 7 en la temporada, su encuentro más reciente fue también en el Indian Wells en donde perdió con la número 45 del mundo, Hailey Baptiste.

Ahora, Arango comenzará su participación de el Masters de Miami en donde jugará su primer partido ante la rusa Oksana Selekhmeteva. Osorio también estará en este torneo y jugará ante la checa Kateřina Siniaková.