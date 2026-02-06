Alerta en el Quindío por 52 casos de dengue que se han registrado durante este año

Armenia

Es importante recordar que en el año 2025 se presentaron 943 casos de dengue y una muerte en el municipio de Circasia que corresponde a una mujer de 56 años de edad.

Al respecto la secretaria de salud del departamento, Luisa Fernanda Arcila indicó que en el presente año se han registrado 52 casos de dengue lo que genera una situación de alerta donde los municipios con mayor afectación son Calarcá con 17 casos, Armenia con 10, Quimbaya nueve y Circasia con seis casos.

Fue enfática en afirmar que frente a la complejidad de la situación es fundamental la prevención y han venido intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica en estas localidades.

“Y ya en la vigencia 2026 tenemos 52 casos con corte a la semana epidemiológica 4. Esto quiere decir que hay una situación de alerta y los municipios que más casos tienen hasta el momento es Calarcá con 17 casos, Quimbaya con 9, Armenia con 10, Circasia con 6″, manifestó.

Recordó que la enfermedad se transmite por la picadura de un mosquito que se cría en aguas estancadas por eso es clave el lavado periódico de tanques y recipientes de almacenamiento de agua para erradicar la proliferación.

“Que en este momento estamos en una situación de alerta y que desde el gobierno departamental hacemos un llamado a toda la comunidad y les vamos a contar cómo podemos prevenir el dengue. Debemos saber que esta enfermedad se transmite por la picadura de un mosquito que se cría en aguas estancadas", indicó.

Añadió: “Entonces, por eso debemos cambiar frecuentemente el agua de los bebederos, de los recipientes de las mascotas, de los floreros, usar repelente, el lavado de los tanques es importantísimo, de las albercas y todos los recipientes que almacenen agua. Para eso también quiero contarles cuáles son los síntomas y síntomas iniciales del dengue".

Sostuvo que los síntomas relacionados con el dengue son la fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y malestar general por eso es importante estar al tanto para acudir de inmediato al médico para la atención correspondiente.

Añadió que fortalecen la educación sanitaria para hacerle frente a esta enfermedad en el departamento.