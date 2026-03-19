Delcy Rodríguez no decide libremente, ella obedece: Teniente Beltrán sobre salida de Padrino

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Delcy Rodríguez no decide libremente, ella obedece: Teniente Beltrán sobre destitución de Padrino

En entrevista del programa de Julio Sánchez Cristo, 6AM W, Guillermo José Beltrán Vielma aseguró que el reciente relevo en el Ministerio de Defensa no implica un cambio estructural en el poder en Venezuela, sino la continuidad del mismo modelo.

Según el oficial retirado, conocido como “Manta” y actualmente asilado en Estados Unidos, la llegada de Gustavo González López al cargo es “más de lo mismo” dentro del sistema chavista.

Le puede interesar: Nuevo MinDefensa Gustavo Gonzáles no es una transición, es subalterno de Diosdado Cabello: Barraez

Beltrán fue enfático en señalar que el nombramiento no responde a criterios de meritocracia ni liderazgo militar, sino a dinámicas de lealtad política.

“En esos cargos se supone que debe haber liderazgo y principios, pero aquí lo que se premia es la lealtad y la capacidad de hacer daño”, afirmó.

Además, cuestionó que González López no tiene ascendencia real dentro de la Fuerza Armada, debido a su trayectoria reciente más ligada a inteligencia que a operaciones militares.

Poder basado en el miedo dentro de la Fuerza Armada

Según Beltrán, su influencia no se basa en liderazgo sino en intimidación.

“González López no tiene poder, tiene terror”, aseguró.

Explicó que su rol en los últimos años ha estado relacionado con labores de control interno y persecución, más que con funciones operativas propias del ámbito militar. Esto, a su juicio, debilita aún más la estructura institucional.

Salida de Padrino López: una decisión obligada

Beltrán también se refirió a la salida de Vladimir Padrino López, señalando que su retiro era inevitable.

Indicó que el exministro acumulaba señalamientos graves, incluyendo presuntas violaciones a derechos humanos y otros delitos, por lo que eventualmente deberá responder ante la justicia.

“Tiene que pagar por todo lo que ha ocurrido desde 2014. Gran parte de la represión en Venezuela pasa por él”, sostuvo.

Delcy Rodríguez bajo presión internacional

Sobre el papel de la actual mandataria encargada, Delcy Rodríguez, Beltrán afirmó que su margen de acción es limitado y condicionado por presiones externas.

Según su análisis, Rodríguez estaría actuando bajo instrucciones y con poca autonomía real en la toma de decisiones.

“Si no hace lo que le dicen, no va a durar”, advirtió.