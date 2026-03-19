La guerra ha sido un éxito militar para Estados Unidos e Israel: Alberto Fernández, experto

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase más peligrosa tras ataques directos a infraestructuras energéticas clave. Israel golpeó el yacimiento South Pars (el mayor campo de gas del mundo) y Teherán respondió atacando instalaciones en Qatar, incluyendo Ras Laffan, uno de los principales centros globales de gas natural licuado. La ofensiva iraní también se ha extendido a buques comerciales en el Golfo, afectando el tráfico marítimo.

El presidente Donald Trump elevó la tensión al advertir que Estados Unidos podría “destruir completamente” el campo South Pars si Irán vuelve a atacar a Qatar. Aunque aseguró que Washington no fue informado del ataque israelí, también afirmó que no habrá más acciones contra ese yacimiento, salvo una nueva provocación iraní. Su declaración introduce un escenario de escalada directa de EE.UU. contra infraestructura energética crítica.

El conflicto ya tiene consecuencias económicas. El estrecho de Ormuz permanece prácticamente paralizado por ataques a embarcaciones. Esto ha disparado los precios de la energía y generado incertidumbre económica, al punto que la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés ante el riesgo inflacionario derivado del conflicto. El Brent subió cerca de un 8%, alcanzando los 115 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022. El crudo estadounidense (WTI) también registró alzas.

En ese sentido, en 6AM W consultamos con expertos, en este caso, Alberto Fernández, diplomático y periodista cubano-estadounidense, quien explicó los efectos de la guerra.

“Hemos visto una clara coordinación entre ambas partes, Estados Unidos y Israel, durante la guerra. Pero ahora, después de más de dos semanas, casi tres semanas de combate, se ve de vez en cuando unos roces, unos espacios no 100% de acuerdo de ambas partes. La guerra ha sido militarmente un éxito rotundo de Estados Unidos e Israel, pero, claro, hay la parte económica y la parte política que es sumamente mucho más complicada y es arma de presión del régimen iraní”, dijo el experto.

Agregó que, aunque ha sido un éxito militar, eso no quiere decir que el régimen va a caer: “pudiera ser que vamos a ver un régimen que todavía dura, que es mucho más débil, mucho más empobrecido que antes, pero que sobrevive. Y para el régimen, o sea, la propaganda del régimen, sobrevivir es ser victorioso”, indicó.

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