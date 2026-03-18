Trump suspende restricciones en transporte marítimo de petróleo en medio de guerra en Oriente Medio

Trump suspende restricciones en el transporte marítimo de petróleo en medio de guerra en Oriente Medio

El presidente Donald Trump suspendió temporalmente el miércoles una ley de transporte marítimo de hace un siglo para ayudar a aliviar los costos de la energía, disparados desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán sumaron al Oriente Medio en la guerra.

La decisión de Trump emitió de una exención de 60 días a la Ley Jones levantaría durante este período la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.

Se trata de una medida para mitigar las “disrupciones a corto plazo en el mercado petrolero” derivadas del conflicto, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

“Esta acción permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días”, explicó.