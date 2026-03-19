Inicia socialización del proyecto “Reparación Transformadora, una Apuesta de Paz Total” en Cartagena

El Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz y la Universidad de Cartagena, a través de su Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y del Observatorio de Desplazamiento, Conflictos y Construcción de Paz, comenzaron la socialización del proyecto “Reparación Transformadora, una Apuesta de Paz Total”, una iniciativa financiada por el Gobierno Nacional que materializa el compromiso con la paz territorial y la justicia restaurativa.

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Este proyecto se implementará en 5 departamentos del país y tendrá presencia en 12 municipios priorizados, beneficiando a cerca de 900 personas, entre unidades productivas, líderes comunitarios, gestores territoriales y ciudadanía en general.

La intervención combina formación técnica, fortalecimiento empresarial, acompañamiento psicosocial y empoderamiento jurídico, junto con el fortalecimiento de 24 observatorios académicos y comunitarios, que permitirán consolidar sistemas de información territorial para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas orientadas a las víctimas del conflicto armado.

A partir del 18 de marzo, se desarrollarán los encuentros municipales de socialización y puesta en marcha del proyecto en los siguientes territorios:

• Bolívar: El Carmen de Bolívar y San Jacinto.

• Norte de Santander: Sardinata, El Zulia y Bucarasica.

• Putumayo: Orito y Mocoa.

• Antioquia: Caucasia y Tarazá.

• Caquetá: San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes y Florencia.

Los municipios priorizados contarán con una agenda estructurada en cuatro componentes estratégicos:

• Fortalecimiento de 240 unidades productivas, mediante caracterización integral, formulación de planes de acción, extensionismo participativo y dotación productiva.

• Formación empresarial y comercial, que incluye un diplomado de 120 horas en buenas prácticas agropecuarias, empresarismo y asociatividad, además de estrategias de integración a mercados locales y regionales.

• Empoderamiento jurídico, a través de una Escuela para la Paz que certificará a 120 líderes comunitarios en herramientas jurídicas para la defensa de derechos y la incidencia territorial.

• Salud mental y resiliencia comunitaria, con talleres de primeros auxilios psicológicos y metodologías participativas orientadas a fortalecer el tejido social.

El proyecto generará resultados en temas de inclusión productiva a través de ruedas de negocio y visibilidad digital, fortalecimiento psicosocial, formación jurídica especializada y dinamización económica local. Esta estrategia busca aumentar la productividad, fomentar el empleo y contribuir a romper ciclos históricos de violencia en regiones como Montes de María, Catatumbo, Putumayo, Antioquia y Caquetá.

“Este lanzamiento consolida nuestro compromiso con una paz territorial que articula academia, comunidades y Estado para impulsar procesos de reparación que empoderan y transforman vidas”, afirmó Carmen Hernández, asesora de Fondo Paz.

Por su parte, Angélica Navarro, Directora del Observatorio de Resolución de Conflicto y Construcción de Paz de la Universidad de Cartagena, destacó que “los avances técnicos del proyecto garantizan resultados medibles, mientras que su enfoque comunitario fortalece la resiliencia, la equidad y la sostenibilidad territorial”.

Con esta apuesta, el Fondo Paz y la Universidad de Cartagena ratifican que la reparación no es únicamente compensación: es transformación estructural, es oportunidad productiva y es construcción colectiva de futuro.