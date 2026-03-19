Hay trabajo en Bogotá para personas sin título profesional: Así puede aplicar a más de 400 vacantes. Getty Images

Como parte de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá anunció una nueva convocatoria laboral en la capital del país.

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De acuerdo con la entidad, en esta feria se ofertarán 420 vacantes para cargos de auxiliares, operadores y ventas, a través de dos modalidades, una presencial y una virtual.

La Alcaldía de Bogotá destaca que esta feria otorga oportunidades de empleo para personas con formación desde bachillerato, que cuenten o no con experiencia, según el cargo.

¿Cuáles son las ofertas de empleo?

Conozca a continuación los cargos disponibles en Bogotá a través de la plataforma ‘Talento Capital’ de la SDDE:

Operadores de cine y auxiliares (400)

400 vacantes para operadores de cine y auxiliares de confitería, auxiliares de bodega para el aeropuerto y auxiliares de enfermería, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresas aliadas Activos S.A.S. y Serviola S.A.S.

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Requisitos:

Nivel educativo: Desde bachilleres y técnicos en auxiliar de enfermería.

Desde bachilleres y técnicos en auxiliar de enfermería. Con o sin experiencia (según el cargo).

¿Cómo aplicar?

Llevar la hoja de vida y el documento de identidad este jueves 19 de marzo de 2026 de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la calle 70A # 9-39, barrio Quinta Camacho.

Los participantes deben confirmar la asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), en este enlace.

Representantes de ventas (20)

20 vacantes para representante de ventas tienda a tienda de preventa y supernumerario, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Eficacia S.A.S.

Requisitos:

Nivel educativo: Bachiller

Bachiller Experiencia: Mínimo 1 año en ventas TAT o trabajo de campo.

Mínimo 1 año en ventas TAT o trabajo de campo. Licencia de conducción vigente (moto y/o carro según la ruta).

Funciones:

Conocimiento de rutas y zonas geográficas.

Orientación a resultados y servicio al cliente.

¿Cómo aplicar?

Los interesados se pueden postular de manera virtual este jueves 19 de marzo de 2026 de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.

La entidad señala que los asistentes deben conirmar su presencia en el formulario correspondiente.

Además, podrá conectarse a la entrevista de manera virtual, a través de Teams, en este enlace.