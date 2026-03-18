Ya está abierta la convocatoria para contratar a nuevos Gestores del Orden en Bogotá

La Secretaría de Seguridad abrió la segunda convocatoria pública de 780 empleos para integrar el equipo de Gestores del Orden, quienes tendrán un salario de $2.763.139, más prestaciones de ley y recargos por el trabajo nocturno y dominical.

Quienes estén interesados en participar y cumplan con todos los requisitos, podrán inscribirse entre el 18 y 22 de marzo, en la página web www.scj.gov.co de la Secretaría de Seguridad, dando clic en el banner Gestores del Orden, sección ‘Cómo Postularse’.

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La selección estará a cargo de la Agencia de Empleo de Compensar. Para recibir orientación sobre el paso a paso del proceso de inscripción, los aspirantes también encontrarán allí mismo, la guía orientadora de postulación.

Requisitos para participar en la convocatoria

Formación académica: aprobación, mínimo, hasta noveno grado de educación básica secundaria, para lo cual se debe aportar el certificado de estudios. En los otros casos, el diploma o acta de grado de bachiller, o el acta o diploma de grado de estudios de pregrado o posgrado.

Cursos de educación informal: acreditar, mediante diplomas o certificados expedidos por entidades, empresas, instituciones y demás centros de enseñanza reconocidos en Colombia, la formación en áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Experiencia relacionada: en las áreas de desempeño acordes con las funciones específicas del cargo por un término mínimo de dos años. Dicha experiencia deberá certificarse mediante certificación laboral con las funciones u obligaciones contractuales.

¿Cuál es la labor de los Gestores del Orden?

Los Gestores hacen presencia y gestión en zonas priorizadas de la ciudad, las 24 horas del día, con el propósito de anticipar riesgos, apoyar a la ciudadanía, transformar los entornos en clave de seguridad, convivencia y legalidad, e implementar acciones que mejoren la convivencia, reduzcan la ocupación indebida del espacio público y aporten al comportamiento cívico de la ciudadanía.

El equipo también lidera y participa en campañas y actividades de tipo pedagógico, enfocadas en la prevención de violencias, el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la protección del medio ambiente, la movilidad segura y la resolución pacífica de conflictos, entre otros.