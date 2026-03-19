Gobernador de Boyacá rearma su equipo en el Congreso con legisladores de 6 departamentos

El gobernador Amaya destacó el talante de este nuevo equipo que asumirá sus curules el 20 de julio de 2026.

Boyacá

Pasadas las elecciones legislativas se empiezan a reconfigurar los equipos políticos. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya publicó en sus redes sociales un mensaje que así lo evidencia.

“Colombia necesita menos confrontación y más acuerdos. Por eso me enorgullece que el Equipo Verde Esperanza, que conformamos en 2022 siga creciendo y que extraordinarios líderes hayan logrado su elección al nuevo Congreso de la República. Hoy, este equipo se consolida como la tendencia mayoritaria en el Partido Alianza Verde”.

El gobernador se reunió con los senadores electos por Boyacá, John Amaya, del Valle del Cauca, Duvalier Sánchez y de Nariño, Eduardo Enriquez.

Así mismo en el encuentro estuvieron los Representantes a la Cámara por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca y Yamit Noé Hurtado, de Bogotá, Mauricio Toro, de Casanare, Diego García Alfonso y del Cauca, Víctor Armero.

El gobernador Amaya destacó el talante de este nuevo equipo que asumirá sus curules el 20 de julio de 2026.

“Un equipo responsable que cree en el diálogo y toma decisiones firmes para superar las desigualdades con oportunidades reales. Colombia solo puede avanzar si las regiones se convierten en el motor del desarrollo, encontrando un equilibrio entre lo social y lo productivo”.