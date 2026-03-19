Capturan a presuntos responsables del homicidio de dos policías de tránsito en Cundinamarca

Colombia

La Policía Nacional capturó a tres presuntos responsables del homicidio de dos uniformados de tránsito ocurrido recientemente en el departamento de Cundinamarca.

El crimen, cobró la vida de la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, y se registró en la báscula de San Lorenzo, en Girardot.

Según el reporte oficial, la captura se dio en el marco de una ofensiva que involucró a más de 400 uniformados, apoyados por unidades de inteligencia e investigación criminal.

Durante el operativo se emplearon herramientas tecnológicas como drones, sobrevuelos de helicópteros y despliegues estratégicos que permitieron ubicar a los sospechosos y cerrar posibles rutas de escape.

Tras varias horas de labores, los presuntos implicados fueron localizados en zonas rurales donde intentaban ocultarse para evadir la acción de las autoridades. Los capturados quedaron a disposición de la justicia y deberán responder por los delitos que se les imputan.

En medio del desarrollo de las operaciones, también fue restablecido un menor de edad que se encontraba en compañía de uno de los detenidos, garantizando así la protección de sus derechos.

La Policía Nacional reiteró que este resultado hace parte de una ofensiva sin precedentes en la zona y envió un mensaje claro frente a las agresiones contra la fuerza pública: “no quedarán en la impunidad”.