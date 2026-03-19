El respaldo total de Abel Ferreira: “Me alegro por Arias, le da confianza”

Jhon Arias empieza a consolidarse como una pieza clave en Palmeiras. Tras varios minutos en cancha, el colombiano respondió a la confianza con actuaciones destacadas y su primer gol en la victoria 2-1 frente a Botafogo por el Brasileirao.

El rendimiento del volante no pasó desapercibido para su entrenador, Abel Ferreira , quien valoró su proceso de adaptación y el impacto inmediato que ha tenido en el equipo. “No hay varitas mágicas. Me alegro por Arias, porque le da confianza y el jugador no olvida cómo jugar. Es un proceso de adaptación al club, a los métodos”, aseguró el técnico tras el compromiso.

Le puede interesar: El Tino Asprilla explotó contra Andrés Román, luego del Millonarios 3-0 Nacional: “Yo lo reviento”

Arias, que ya suma cuatro partidos como titular, ha demostrado su mejor versión desde el inicio, registrando un gol y una asistencia. Ante Botafogo fue la gran figura del encuentro, con una calificación de 8.3 según Sofascore,números que reflejan su influencia en el juego del ‘Verdão’.

El propio jugador también celebró su primera anotación con el club: “Mi primer gol con esta camiseta, uno importante, contra un gran equipo como el Botafogo. Estoy contento de haber logrado nuestro objetivo, que era conseguir tres puntos más. Ahora se trata de mejorar en la definición del partido”, afirmó.

También lea: Jhon Córdoba sobre su llamado con la Selección: “La competencia nos hace mejores”

El respaldo del entrenador ha ido creciendo al ritmo del rendimiento del colombiano, al punto de dejar una frase que resume su tranquilidad con el fichaje: “Desde que la presidenta contrató a Arias, empecé a dormir más tranquilo” .

Con este triunfo, Palmeiras asumió el liderato del Brasileirao con 16 puntos, los mismos que São Paulo, pero con ventaja por diferencia de gol. El próximo desafío será precisamente ante su perseguidor en el Morumbí, en un duelo clave por la cima del campeonato.