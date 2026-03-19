Anuncian nuevo cobro por vertimientos en el Magdalena para reducir contaminación hídrica
Autoridades ambientales anuncian nuevo cobro por vertimientos para reducir contaminación hídrica en el Magdalena
Magdalena
Con el objetivo de incentivar la reducción de la contaminación sobre los cuerpos de agua y fortalecer las acciones de saneamiento en los municipios, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG, dio a conocer la entrada en vigencia del nuevo esquema de liquidación y facturación de la tasa retributiva por vertimientos puntuales al agua, establecido mediante el Decreto 1553 del 23 de diciembre de 2024, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Esta normatividad introduce cambios importantes en el cobro de la tasa retributiva a partir de enero de 2026, orientados a promover la disminución de la carga contaminante que llega a ríos, ciénagas y otros cuerpos de agua, así como a fortalecer las acciones de saneamiento en los municipios del departamento.
El nuevo decreto incorpora una variable económica que beneficia a los prestadores del servicio de alcantarillado que cuenten con su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por la autoridad ambiental.
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En este sentido, se hace un llamado a los municipios y empresas prestadoras del servicio de alcantarillado para que formulen y presenten sus Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, instrumentos en los que se establecen los proyectos, programas y actividades orientados a mejorar el tratamiento de las aguas residuales y reducir la contaminación hídrica.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...