Anuncian nuevo cobro por vertimientos en el Magdalena para reducir contaminación hídrica

Magdalena

Con el objetivo de incentivar la reducción de la contaminación sobre los cuerpos de agua y fortalecer las acciones de saneamiento en los municipios, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG, dio a conocer la entrada en vigencia del nuevo esquema de liquidación y facturación de la tasa retributiva por vertimientos puntuales al agua, establecido mediante el Decreto 1553 del 23 de diciembre de 2024, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Esta normatividad introduce cambios importantes en el cobro de la tasa retributiva a partir de enero de 2026, orientados a promover la disminución de la carga contaminante que llega a ríos, ciénagas y otros cuerpos de agua, así como a fortalecer las acciones de saneamiento en los municipios del departamento.

El nuevo decreto incorpora una variable económica que beneficia a los prestadores del servicio de alcantarillado que cuenten con su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por la autoridad ambiental.

Le puede interesar: Capturada en flagrancia una persona señalada de dar muerte a un perro en Santa Marta

En este sentido, se hace un llamado a los municipios y empresas prestadoras del servicio de alcantarillado para que formulen y presenten sus Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, instrumentos en los que se establecen los proyectos, programas y actividades orientados a mejorar el tratamiento de las aguas residuales y reducir la contaminación hídrica.