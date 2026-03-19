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19 mar 2026 Actualizado 18:22

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Anuncian nuevo cobro por vertimientos en el Magdalena para reducir contaminación hídrica

Autoridades ambientales anuncian nuevo cobro por vertimientos para reducir contaminación hídrica en el Magdalena

Imagen de referencia/ Getty Images / Robert Brook

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Magdalena

Con el objetivo de incentivar la reducción de la contaminación sobre los cuerpos de agua y fortalecer las acciones de saneamiento en los municipios, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG, dio a conocer la entrada en vigencia del nuevo esquema de liquidación y facturación de la tasa retributiva por vertimientos puntuales al agua, establecido mediante el Decreto 1553 del 23 de diciembre de 2024, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Esta normatividad introduce cambios importantes en el cobro de la tasa retributiva a partir de enero de 2026, orientados a promover la disminución de la carga contaminante que llega a ríos, ciénagas y otros cuerpos de agua, así como a fortalecer las acciones de saneamiento en los municipios del departamento.

El nuevo decreto incorpora una variable económica que beneficia a los prestadores del servicio de alcantarillado que cuenten con su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por la autoridad ambiental.

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En este sentido, se hace un llamado a los municipios y empresas prestadoras del servicio de alcantarillado para que formulen y presenten sus Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, instrumentos en los que se establecen los proyectos, programas y actividades orientados a mejorar el tratamiento de las aguas residuales y reducir la contaminación hídrica.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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