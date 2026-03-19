Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 mar 2026 Actualizado 13:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Capturado en flagrancia una persona señalada de dar muerte a un animal en Santa Marta

Desde el distrito se instó a la aplicación de la Ley Ángel, reiterando la política de tolerancia cero ante el maltrato animal en Santa Marta.

Imagen de referencia/ Getty Images / Kinga Krzeminska

Imagen de referencia/ Getty Images

Santa Marta

Luego de un trabajo articulado entre la administración Distrital y la Policía Metropolitana de Santa Marta se logró la captura en flagrancia de un sujeto sindicado de dar muerte de forma brutal a un canino en el barrio Villas de Alejandría.

“Gracias a la rápida reacción de la Policía este sujeto fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía General Seccional Magdalena, para que por medio del grupo Gelma, se avance en la judicialización”, indicó el secretario de Gobierno, Camilo George.

Le puede interesar:

Indígenas arhuacos heridos en enfrentamientos en Aracataca, Magdalena, regresaron a su territorio

Luego de conocerse estos hechos, se avanzó en la recolección del material probatorio que fue entregado a las autoridades, para que el presunto responsable sea enviado a la cárcel.

“Confiamos en el actuar de la justicia, rechazamos estos actos y reiteramos que, en el gobierno de Carlos Pinedo Cuello, no vamos a tolerar ningún tipo de maltrato animal”, puntualizó el funcionario.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir