Capturado en flagrancia una persona señalada de dar muerte a un animal en Santa Marta

Santa Marta

Luego de un trabajo articulado entre la administración Distrital y la Policía Metropolitana de Santa Marta se logró la captura en flagrancia de un sujeto sindicado de dar muerte de forma brutal a un canino en el barrio Villas de Alejandría.

“Gracias a la rápida reacción de la Policía este sujeto fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía General Seccional Magdalena, para que por medio del grupo Gelma, se avance en la judicialización”, indicó el secretario de Gobierno, Camilo George.

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Luego de conocerse estos hechos, se avanzó en la recolección del material probatorio que fue entregado a las autoridades, para que el presunto responsable sea enviado a la cárcel.

“Confiamos en el actuar de la justicia, rechazamos estos actos y reiteramos que, en el gobierno de Carlos Pinedo Cuello, no vamos a tolerar ningún tipo de maltrato animal”, puntualizó el funcionario.