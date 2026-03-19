Capturado en flagrancia una persona señalada de dar muerte a un animal en Santa Marta
Desde el distrito se instó a la aplicación de la Ley Ángel, reiterando la política de tolerancia cero ante el maltrato animal en Santa Marta.
Santa Marta
Luego de un trabajo articulado entre la administración Distrital y la Policía Metropolitana de Santa Marta se logró la captura en flagrancia de un sujeto sindicado de dar muerte de forma brutal a un canino en el barrio Villas de Alejandría.
“Gracias a la rápida reacción de la Policía este sujeto fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía General Seccional Magdalena, para que por medio del grupo Gelma, se avance en la judicialización”, indicó el secretario de Gobierno, Camilo George.
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Luego de conocerse estos hechos, se avanzó en la recolección del material probatorio que fue entregado a las autoridades, para que el presunto responsable sea enviado a la cárcel.
“Confiamos en el actuar de la justicia, rechazamos estos actos y reiteramos que, en el gobierno de Carlos Pinedo Cuello, no vamos a tolerar ningún tipo de maltrato animal”, puntualizó el funcionario.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...