El Ejército rescató a una mujer atrapada bajo escombros tras una explosión en Antioquia. (Foto: cortesía/ Ejército)

Las Fuerzas Militares en medio de una operación de emergencia en zona rural de Rionegro, Antioquia, rescataron a una mujer que había quedado atrapada bajo los escombros, debido a una explosión presuntamente por una pipeta de gas.

La emergencia se resgistro específicamente en una finca de la Vereda manpuesto, en Rionegro, a este lugar se desplazaron de manera inmediata unidades especializadas en búsqueda y rescate, posterior al reporte de la explosión.

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Al llegar al lugar los rescatistas realizaron la evacuación técnica de la estructura afectada, identificando a la señora Ana Teresa Duque, quien permanecía atrapada bajo restos de mampostería y parte de la infraestructura.

Debido al alto riesgo de colapso, los ingenieros militares realizaron maniobras rápidas para asegurar el inmueble y poder prevenir derrumbes adicionales.

Asimismo, se realizo la remoción de los escombros, lo que permitió rescatar de manera segura a la mujer afectada, posteriormente se le brindo atención prehospitalaria en el lugar.

Este fue un trabajo en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Rionegro, los solados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres.

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“La operación se ha desarrollado de manera oportuna, técnica y segura, garantizando la integridad de la víctima y nuestos rescatistas”, Teniente Coronel Germán Leonardo Barrera Hurtado.