No hay razón para que esa obra no arranque ya; Gobierno ya avaló: alcalde Galán sobre Lagos de Torca

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En el círculo, una vista aérea de la Autopista Norte, en Bogotá. Fotos: Caracol Radio y Secretaría de Hábitat de Bogotá.

Este lunes, 16 de febrero, habló en los micrófonos de Sin Anestesia, sección de Luciérnaga, de Caracol Radio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien se refirió a varios temas coyunturales de la ciudad, entre estos las diferentes obras que hay en la capital del país, pero centrándose en una: Lagos de Torca, que se ubicará en la Autopista Norte.

Y es que cabe recordar que este sector de la ciudad vivió un momento ambiental crítico cuando en noviembre del 2024 se presentó una inundación tras fuertes lluvias que desencadenaron una emergencia en el sector.

Para darle solución y prevenir problemas similares en este tipo, se puso sobre la mesa el proyecto Lagos de Torca. En esa línea, el alcalde Galán aseveró en su primera intervención que “este año tiene que arrancar esa obra. No hay razón para que eso no arranque ya. El Gobierno ya avaló”.

¿Qué tendrá la obra de Lagos de Torca?

Según dijo el máximo mandatario distrital, los Lagos de Torca tendrán “unos terraplenes que van a elevar la Autopista Norte, se van a hacer unos Box Culverts grandes porque hoy tiene solamente dos que operan, estos son como de dos metros, pero ahora tendrá varios, algunos hasta de siete o más metros”.

“¿Qué es un box culvert? Es un espacio por donde encima va la vía y abajo puede pasar el agua (una especie de túnel). De esa forma garantizamos la conectividad del humedal, de un lado al otro de la autopista. Inclusive, tiene pasos para fauna, el diseño que está establecido, y eso permite la conectividad. Eso debe arrancar este año y es parte de las obras que necesitamos que arranquen rápido", concluyó.

¿Qué es el proyecto Lagos de Torca?

Según explica la Secretaría del Hábitat de Bogotá en su página web, “Lagos de Torca es el modelo de intervención público-privado que gestiona la Administración Distrital para desarrollar, durante los próximos 25 años, el borde norte de la ciudad”.

Este proyecto está ubicado en el norte de la ciudad en las localidades de Suba y Usaquén. Se extiende desde la calle 183 a la 245 entre la carrera Séptima y la ampliación de la avenida Boyacá al occidente.

La obra busca hacer “posible la restauración de la relación entre el medioambiente y la necesidad de generar condiciones óptimas de habitabilidad, transporte, infraestructura, empleo y servicios para los ciudadanos que residan o desarrollen actividades en la zona”.

Para este fin se trabajarán varios frentes: Protección y conexión ecológica, Vivienda, Movilidad, Espacio público y equipamientos.

