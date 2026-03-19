Cuestionan a Minsalud por sugerir uso de millonarios recursos del Rosario Pumarejo

Un nuevo foco de polémica rodea al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras señalamientos sobre una presunta intención de direccionar recursos del Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, correspondientes a la atención de población migrante.

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Durante una intervención ante la Asamblea del César, el agente interventor del centro asistencial, Anselmo Hoyos, confirmó que los más de 35.342 millones de pesos ya fueron girados por el Ministerio de Salud el 29 de diciembre de 2025 y actualmente reposan, en su mayoría, en las cuentas del hospital. Sin embargo, aclaró que estos dineros no constituyen una asignación directa del Gobierno nacional con destinación específica, sino ingresos corrientes producto de la facturación por servicios prestados.

El funcionario aseguró que, en un inicio, el ministro habría indicado que dichos recursos debían orientarse a procesos de formalización laboral. No obstante, Hoyos afirmó que nunca recibió lineamientos oficiales, mediante resolución u oficio, que respaldaran esa instrucción. “Como funcionario, soy respetuoso de la institucionalidad, pero esos recursos no pueden ser direccionados a capricho de nadie, ni siquiera del ministro”, enfatizó.

Según el interventor, aunque desde el entorno del jefe de la cartera de Salud se enviaron sugerencias sobre posibles inversiones, como la destinación de cerca de 10 mil millones de pesos para formalización laboral, la administración del hospital priorizó necesidades urgentes, especialmente la reducción del pasivo.

En ese sentido, explicó que parte de los recursos será utilizada para el pago de sentencias judiciales ejecutoriadas y deudas históricas que generan altos intereses, así como para saldar compromisos con proveedores, incluidos suministros médicos adquiridos durante la pandemia.

Cuestionamientos desde la Asamblea

A esto se sumó el presidente de la Asamblea del Cesar, Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, quien criticó lo que considera una indebida narrativa del Gobierno nacional frente a estos recursos.

“¿Cómo así que un ministro paga una deuda que tienen con el departamento y viene a decir en qué nos tenemos que gastar la plata como si fuera un regalo? Eso no es producto de un obsequio del Gobierno, es una obligación que tenían con el hospital”, expresó el diputado.

Gutiérrez respaldó la postura del interventor al defender la autonomía administrativa del hospital y advirtió sobre lo que calificó como intentos de “teledirección” desde el nivel central. “Es preocupante que desde el Gobierno nacional se estén tomando este tipo de actitudes, pretendiendo indicarles a los gerentes cómo gastar los recursos sin conocer las verdaderas necesidades de las instituciones”, afirmó.