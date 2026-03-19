Justicia

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur ya fueron reseñados y se encuentran privados de la libertad.

En el caso de Manrique, se evalúa su traslado al batallón de Malambo (Atlántico), según lo solicitó el abogado Alejandro Garzón, defensor de la congresista.

No obstante, la congresista, reelegida por la curul de paz, permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, hasta que se determine su traslado a la guarnición militar.

Entre tanto, el senador electo Wadith Manzur permanece recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.

Antecedentes

El pasado 11 de marzo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión extraordinaria, decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

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Además, cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.

La Sala se pronunció en el proceso además contra Liliana Esther Bitar Castilla,Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad.

¿De qué se les acusa?

La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar.

En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función.

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Para la Sala, el amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio.