Colegio rural de Boyacá se integra a proyecto científico con la NASA

En el municipio de Ráquira, un grupo de estudiantes está haciendo algo poco común en la educación pública rural, participando en un proyecto científico con alcance internacional. Se trata de una iniciativa vinculada a la NASA que busca recolectar datos sobre radiación solar desde distintos puntos del planeta.

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El proyecto llegó al Colegio Nuestra Señora de la Candelaria gracias a una alianza entre sector privado, academia y programas educativos. La instalación de una antena especializada permitirá a los estudiantes no solo recolectar información, sino también comprender fenómenos científicos en tiempo real y aportar datos a investigaciones globales.

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«...Este es el primer colegio público y rural que hace parte de este proyecto educativo...», explicó Carolina Montoya, gerente de sostenibilidad de Indra Group para Colombia, Ecuador y Centroamérica. Según detalló, la iniciativa no solo conecta a los estudiantes con redes científicas internacionales, sino que también fortalece el pensamiento crítico y la investigación en el aula.

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Además del componente científico, el proyecto tiene un impacto directo en la comunidad. Los estudiantes ya están planteando usar los datos recolectados para asesorar a agricultores de la región sobre épocas de siembra y condiciones del suelo, integrando ciencia y conocimiento local.

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El acompañamiento de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la entrega de equipos tecnológicos refuerzan una apuesta por llevar educación STEAM a zonas rurales, donde históricamente las oportunidades han sido limitadas.